Львенка пытались вывезти из Украины, спрятав среди 2 тыс. попугаев
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. При оформлении на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл легковой автомобиль Fiat под управлением гражданина Турции и с двумя пассажирами. Среди животных, которых перевозили в авто, обнаружили львенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Транспортным средством перевозили 2 тыс. 245 попугаев и 4 котов. При проведении углубленного осмотра пограничники среди животных, которых иностранцы перевозили с необходимыми разрешительными документами, обнаружили еще одно животное.
Выяснилось, что один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаями под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами льва, о чем своих соотечественников не предупредил.
Предварительно молодому животному всего месяц от роду. Львенок турок пытался скрыто вывезти в Турцию.
По данному факту проинформировано ветеринарную службу порта.
Сейчас экзотическое животное направили в Одесский зоопарк, а иностранца привлечено к ответственности за нарушение законодательства.
Напомним, в январе в Объединенных Арабских Эмиратах запретили держать дома таких диких животных, как львов или тигров.