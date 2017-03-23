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11 марта, 14:12 • 126504 просмотра

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Львенка пытались вывезти из Украины, спрятав среди 2 тыс. попугаев

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 23 марта. УНН. При оформлении на выезд из Украины одного из теплоходов на пограничный контроль прибыл легковой автомобиль Fiat под управлением гражданина Турции и с двумя пассажирами. Среди животных, которых перевозили в авто, обнаружили львенка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Транспортным средством перевозили 2 тыс. 245 попугаев и 4 котов. При проведении углубленного осмотра пограничники среди животных, которых иностранцы перевозили с необходимыми разрешительными документами, обнаружили еще одно животное.

Выяснилось, что один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаями под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами льва, о чем своих соотечественников не предупредил.

Предварительно молодому животному всего месяц от роду. Львенок турок пытался скрыто вывезти в Турцию.

По данному факту проинформировано ветеринарную службу порта.

Сейчас экзотическое животное направили в Одесский зоопарк, а иностранца привлечено к ответственности за нарушение законодательства.

Напомним, в январе в Объединенных Арабских Эмиратах запретили держать дома таких диких животных, как львов или тигров.

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