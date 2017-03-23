Львенка пытались вывезти из Украины, спрятав среди 2 тыс. попугаев

Транспортным средством перевозили 2 тыс. 245 попугаев и 4 котов. При проведении углубленного осмотра пограничники среди животных, которых иностранцы перевозили с необходимыми разрешительными документами, обнаружили еще одно животное.

Выяснилось, что один из пассажиров спрятал в багажном отделении за клетками с попугаями под одеялом, в спортивной сумке с личными вещами льва, о чем своих соотечественников не предупредил.

Предварительно молодому животному всего месяц от роду. Львенок турок пытался скрыто вывезти в Турцию.

По данному факту проинформировано ветеринарную службу порта.

Сейчас экзотическое животное направили в Одесский зоопарк, а иностранца привлечено к ответственности за нарушение законодательства.

Напомним, в январе в Объединенных Арабских Эмиратах запретили держать дома таких диких животных, как львов или тигров.