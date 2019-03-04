Левченко виборола звання віце-чемпіонки Європи з легкої атлетики

У фіналі зі стрибків у висоту серед жінок виступали відразу три українки. Юлія Левченко з другої спроби подолала 1,99 метрів, які і забезпечили їй срібну медаль Після цього були ще три спроби на 2,01 м — висоту нового особистого рекорду у приміщенні, — але цього разу планка не встояла.

Катерина Табашник у третій спробі на 1,97 м подолала цю висоту. А от повторити особистий рекорд (1,99 метрів) цього разу їй не вдалося. Литовці Айріне Пальшите Табашник поступилася лише за спробами, проте зробила ще один крок до п’єдесталу такого рівня змагань. У Глазго Катерина посіла четверте місце. А Ірина Геращенко була п’ятою (1,94 м).

Зазначимо, що перемогла Марія Ласіцкене, яка виступає під нейтральним прапором (2,01 м).

Примітно, що два роки тому на чемпіонаті Європи у приміщенні у Белграді Левченко виграла бронзову медаль.

Додамо, збірна України завершила дані змагання із 5-ма медалями: дві “срібні” та три “бронзові”.