Левченко завоевала звание вице-чемпионки Европы по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении завершился для Украины серебряной медалью Юлии Левченко по прыжкам в высоту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
В финале по прыжкам в высоту среди женщин выступали сразу три украинки. Юлия Левченко со второй попытки преодолела 1,99 метров, которые и обеспечили ей серебряную медаль После этого были еще три попытки на 2,01 м — высоту нового личного рекорда в помещении, — но на этот раз планка не устояла.
Екатерина Табашник в третьей попытке на 1,97 м преодолела эту высоту. А вот повторить личный рекорд (1,99 м) на этот раз ей не удалось. Литовке Айрин Пальшите Табашник уступила лишь по попыткам, однако сделала еще один шаг к пьедесталу такого уровня соревнований. В Глазго Екатерина заняла четвертое место. А Ирина Геращенко была пятой (1,94 м).
Отметим, что победила Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом (2,01 м).
Примечательно, что два года назад на чемпионате Европы в помещении в Белграде Левченко выиграла бронзовую медаль.
Добавим, сборная Украины завершила данные соревнования с 5-ю медалями: две “серебряные” и три “бронзовые”.