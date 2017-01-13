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“Левада-центр” поскаржився до ЄСПЛ через визнання його іноагентом

“Левада-центр” поскаржився до ЄСПЛ через визнання його іноагентом

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Некомерційна організація “Левада-Центр” подала скаргу до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) через визнання її іноагентом. Про це повідомив директор “Левада-центру” Лев Гудков, передає УНН з посиланням на ТАСС.

“Скарга до Європейського суду направлена. Ми скаржимося на несправедливий суд і на те, що звинувачення, акт перевірки Мін’юстом ”Левада-центру“ не відповідають російськиму законодавству”, — сказав директор.

Л.Гудков повідомив також, що “Левада-центр” маркує свої продукти інформацією про включення до реєстру.

“Ми змушені маркувати наші продукти, наші повідомлення, і на сайті є інформація про те, що нас в примусовому порядку включили в реєстр „іноземних агентів “, - поінформував директор.

За його словами, включення в реєстр ”на ставлення населення до "Левада-центру“ не вплинуло, а ось на ставлення чиновників вплинуло”.

“Чиновники перешкоджають проведенню деяких досліджень”, — наголосив він.

Нагадаємо, 7 вересня 2016 року сайт некомерційної організації “Аналітичний Центр Юрія Левади” перестав працювати.

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