"Левада-центр" пожаловался в ЕСПЧ из-за признания его иностранным агентом
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Некоммерческая организация "Левада-Центр" подала жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) через признание ее иностранным агентом. Об этом сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Жалоба в Европейский суд направлено. Мы жалуемся на несправедливый суд и на то, что обвинения, акт проверки Минюстом "Левада-центра" не соответствуют росийськиму законодательству ", - сказал директор.
Л.Гудков сообщил также, что "Левада-центр" маркирует свои продукты информации о включении в реестр.
"Мы вынуждены маркировать наши продукты, наши сообщения, и на сайте есть информация о том, что нас в принудительном порядке включили в реестр" иностранных агентов ", - сообщил директор.
По его словам, включение в реестр "на отношение населения к" Левада-центр "не повлияло, а вот на отношение чиновников повлияло".
"Чиновники препятствуют проведению некоторых исследований", - подчеркнул он.
Напомним, 7 сентября 2016 года сайт некоммерческой организации "Аналитический Центр Юрия Левады" перестал работать.