Леннокс Льюїс згадав бій з Кличком: Я переміг, хоча перебував у моїй найгіршій спортивній формі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Британський боксер Леннокс Льюїс згадав бій із нинішнім мером Києва, боксером Віталієм Кличком під час розмови із ведучим надзвичайного популярного у США подкасту Джо Роґаном. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
"Перебуваючи у найгіршій для себе формі, я побив його, хоча він перебував у своїй найкращій формі", - заявив Леннокс Льюїс.
Поєдинок між Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом відбувся у червні 2003-го року. Український боксер домінував у першій частині поєдинку і стряс супротивника. У другій половині бою Льюїс зміг підлаштуватись під суперника і завдав йому потужних ударів. Над оком у Кличка було важке розсічення. Бій було зупинено, а перемогу віддано Льюїсу технічним нокаутом, попри протести українця. На момент зупинки бою, Кличко був попереду за очками.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віталій Кличко розповів про бажання помститися Джошуа за поразку брата
Після бою Льюїс заявив, що зацікавлений у повторному поєдинку, але зрештою завершив кар'єру. Поєдинок 2003-го року називають одним із найцікавіших в історії боксу, а його результат досі викликає суперечки. Минулого року американські ЗМІ повідомляли, що Кличко та Льюїс мали провести показовий поєдинок у Києві, але цього не відбулося.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Віталія Кличко було госпіталізовано в Австрії
Під час подкасту Льюїс також заявив, що не прагнув перемогли за очками і добивався нокауту у поєдинку з українцем, і нагадав, що погодився на бій із Кличком за 17 днів до власне поєдинку.
"Люди не розуміють, що моєю метою не було перемогти його за очками за результатами 12 раундів. Я бився з метою нокаутувати його", - заявив боксер, - "Вперше для себе я йшов уперед у поєдинку. Він був більший за мене, але я наступав".
Водночас британець сказав, що Кличко "був надзвичайно сильний у перших раундах".
Як повідомляв УНН, американський наставник Алі Башир виявив намір повернутися до обов'язків головного тренера Володимира Кличка.