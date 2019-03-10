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Леннокс Льюїс згадав бій з Кличком: Я переміг, хоча перебував у моїй найгіршій спортивній формі

Леннокс Льюїс згадав бій з Кличком: Я переміг, хоча перебував у моїй найгіршій спортивній формі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Британський боксер Леннокс Льюїс згадав бій із нинішнім мером Києва, боксером Віталієм Кличком під час розмови із ведучим надзвичайного популярного у США подкасту Джо Роґаном. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

"Перебуваючи у найгіршій для себе формі, я побив його, хоча він перебував у своїй найкращій формі", - заявив Леннокс Льюїс.

Поєдинок між Віталієм Кличком та Ленноксом Льюїсом відбувся у червні 2003-го року. Український боксер домінував у першій частині поєдинку і стряс супротивника. У другій половині бою Льюїс зміг підлаштуватись під суперника і завдав йому потужних ударів. Над оком у Кличка було важке розсічення. Бій було зупинено, а перемогу віддано Льюїсу технічним нокаутом, попри протести українця. На момент зупинки бою, Кличко був попереду за очками.

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Після бою Льюїс заявив, що зацікавлений у повторному поєдинку, але зрештою завершив кар'єру. Поєдинок 2003-го року називають одним із найцікавіших в історії боксу, а його результат досі викликає суперечки. Минулого року американські ЗМІ повідомляли, що Кличко та Льюїс мали провести показовий поєдинок у Києві, але цього не відбулося.

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Під час подкасту Льюїс також заявив, що не прагнув перемогли за очками і добивався нокауту у поєдинку з українцем, і нагадав, що погодився на бій із Кличком за 17 днів до власне поєдинку.

"Люди не розуміють, що моєю метою не було перемогти його за очками за результатами 12 раундів. Я бився з метою нокаутувати його", - заявив боксер, - "Вперше для себе я йшов уперед у поєдинку. Він був більший за мене, але я наступав".

Водночас британець сказав, що Кличко "був надзвичайно сильний у перших раундах".

Як повідомляв УНН, американський наставник Алі Башир виявив намір повернутися до обов'язків головного тренера Володимира Кличка.

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