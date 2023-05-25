"Ленинградское" від "Рудь": ізраїльські партнери підтвердили, що отримували морозиво після початку повномасштабної війни

Почнемо з того, що компанія “Рудь” жодного слова не сказала про те, чи проводилося відвантаження товару після початку повномасштабного вторгнення. УНН у DILER BMDINTERNATIONAL LTD, що є дистриб'ютором продукції “Житомирського маслозаводу” (ТМ “Рудь”) на території Ізраїлю, підтвердили отримання морозива "Ленинградское" від “Рудь” вже після 24 лютого 2022 року.

Ба більше, в мережі вдалося знайти фото де чітко видно термін придатності продукту. Так на одному з фото чітко видно, що морозиво вироблено 24.11.22 і його термін придатності закінчується 24.11.24 року. Відомо, що термін придатності ескімо 2 роки (це підтвердила й ізраїльська сторона).

Виникають логічні запитання: коли було вироблено продукт? І коли його було поставлено в Ізраїль? І чи можна говорити про те, що це залишки?

В ізраїльській компанії переконують, що товар, який зараз лежить на полицях ізраїльських магазинів “був виготовлений давно. А те, що зараз надходить у країну — його залишки”.

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“Цей бренд (морозиво "Ленинградское" — ред.) був розроблений близько 10 років тому. Завод „Рудь“ нас поінформував, що у зв'язку з тим, що в Україні все перейменовують — вулиці, компанії, тощо, то вони не можуть випускати цей бренд далі. Через те, що термін придатності на морозиво 2 роки — ми забирали в них якісь залишки. Ми завжди заздалегідь просимо, щоб для нас виробили продукцію, а потім забираємо її поступово. В Україні зберігаються ще близько 40 контейнерів, мінімум. Вони просили нас це забрати, а якусь частину утилізували, тому що почалися проблеми через те, що це російською мовою, через назву "Ленинградское". Наскільки я розумію, цей завод зі свого боку виконав усе, і припинив випускати морозиво під таким логотипом”, — пояснили журналісту УНН у DILER BMD INTERNATIONAL LTD.

У компанії додали, що “постійно отримували"Ленинградское" від маслозаводу”. Крім того, Ізраїль не збирається припиняти співпрацю з “Рудь”.

За інформацією УНН поставки морозива виробництва "Житомирського маслозаводу" до Ізраїлю відбуваються регулярно і здійснювалися і навесні 23 року.

Нагадаємо

Скандал навколо компанії “Рудь” розгорівся після того, як жителі Ізраїлю — вихідці з України, виявили в магазинах ескімо "Ленинградское" виробництва “Рудь”. Компанія оприлюднила свою позицію, пояснивши, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну відмовилися від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ "Ленинградское".

“Поширені в мережі Інтернет фото- та відеоматеріали із зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, знятого з виробництва”, — заявили у компанії, пояснивши також, що “Житомирський маслозавод” виробляв цей продукт для ізраїльської компанії на умовах “privat label” і контракт було укладено задовго до початку повномасштабного вторгнення.

Однак, як пояснив УНН один з учасників ринку на умовах анонімності, умови “privat label” не передбачають нанесення на упаковку логотипу виробника, як це сталося у випадку з “Лениградским” від “Рудь”, що свідчить про недостовірність заяви компанії.