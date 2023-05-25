“Ленинградское” от “Рудь”: израильские партнеры подтвердили, что получали мороженое после начала полномасштабной войны

Начнем с того, что компания “Рудь” ни слова не сказала о том, производилась ли отгрузка товара после начала полномасштабного вторжения. УНН в DILER BMDINTERNATIONAL LTD, являющейся дистрибьютором продукции “Житомирского масла завода” (ТМ “Рудь”) на территории Израиля, подтвердили получение мороженого “Ленинградское” от “Рудь” уже после 24 февраля 2022 года.

Более того в сети удалось найти фото где четко виден срок годности продукта. Так на одном из фото четко видно, что мороженое произведено 24.11.22 и его срок годности истекает 24.11.24 года. Известно, что срок годности эскимо 2 года (это подтвердила и израильская сторона).

Возникают логичные вопросы: когда был произведен продукт? И когда он был поставлен в Израиль? И можно ли говорить о том, что это остатки?

В израильской компании убеждают, что товар, который сейчас лежит на полках израильских магазинов “был изготовлен давно. А то, что сейчас поступает в страну — его остатки”.

Цитата

“Этот бренд (мороженое „Ленинградское“ — ред.) был разработан около 10 лет назад. Завод „Рудь“ нас проинформировал, что в связи с тем, что в Украине все переименовывается — улицы, компании, и т.д., то они не могут выпускать этот бренд дальше. Из-за того, что срок годности на мороженое 2 года — мы забирали у них какие-то остатки. Мы всегда заранее просим, чтобы для нас произвели продукцию, а потом забираем ее постепенно. В Украине хранятся еще порядка 40 контейнеров, минимум. Они просили нас это забрать, а какую-то часть утилизировали, потому что начались проблемы из-за того, что это на русском языке, из-за названия „Ленинград“. Насколько я понимаю, этот завод со своей стороны выполнил все, и прекратил выпускать мороженое под таким логотипом”, — объяснили журналисту УНН в DILER BMD INTERNATIONAL LTD.

В компании добавили, что “постоянно получали „Ленинградское“ от маслозавода”. Кроме того, Израиль не собирается прекращать сотрудничество с “Рудь”.

По информации УНН поставки мороженого производства "Житомирский маслозавод" в Израиль происходят регулярно и производились и весной 23 года.

Напомним

Скандал вокруг компании “Рудь” разгорелся после того, как жители Израиля — выходцы из Украины, обнаружили в магазинах эскимо “Ленингрдское” производства “Рудь”. Компания обнародовала свою позицию, пояснив, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину отказались от выполнения контракта по части изготовления мороженого под ТМ “Ленинградское”.

“Распространенные в сети Интернет фото и видео материалы с изображением указанной продукции указывают на вероятные остатки в израильских сетях товара, снятого с производства”, — заявили в компании, пояснив также, что “Житомирский маслозавод” производил данный продукт для израильской компании на условиях “privat label” и контракт был заключен задолго до начала полномасштабного вторжения.

Однако, как пояснил УНН один из участников рынка на условиях анонимности, условия “privat label” не предусматривают нанесение на упаковку логотипа производителя, как это произошло в случае с “Ленинградским” от “Рудь”, что свидетельствует о недостоверности заявления компании.