Лень допоміг “Вашингтону” обіграти “Клівленд” та вийти в плей-ін НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. “Вашингтон Візардс” українського центрового Олексія Леня переграв “Клівленд Кавальєрс” у рамках регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.
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Лень вийшов у стартовому складі та відзначився ефектним слем-данком, який увійшов до числа найкращих моментів ігрового дня НБА.
Центровий відіграв 11 хвилин і за цей час набрав 4 очки, реалізувавши 2/3 двоочкових. Також він зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.
“Вашингтон” переміг з рахунком 120:105, виборовши місце в плей-ін — турнір за вихід у плей-оф між командами, які посіли в конференції місця з сьомого по десяте.
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