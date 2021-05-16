Лень допоміг “Вашингтону” обіграти “Клівленд” та вийти в плей-ін НБА

Деталі

Лень вийшов у стартовому складі та відзначився ефектним слем-данком, який увійшов до числа найкращих моментів ігрового дня НБА.

Центровий відіграв 11 хвилин і за цей час набрав 4 очки, реалізувавши 2/3 двоочкових. Також він зробив 5 підбирань, 1 перехоплення та 1 блок-шот.

“Вашингтон” переміг з рахунком 120:105, виборовши місце в плей-ін — турнір за вихід у плей-оф між командами, які посіли в конференції місця з сьомого по десяте.

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