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Лень помог "Вашингтону" обыграть "Кливленд" и выйти в плей-ин НБА

Киев • УНН

 • 15453 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. “Вашингтон Уизардс” украинского центрового Алексея Леня переиграл “Кливленд Кавальерс” в рамках регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.

Лень помог "Вашингтону" обыграть "Кливленд" и выйти в плей-ин НБА

Детали

Лень вышел в стартовом составе и отметился эффектным слэм-данком, который вошел в число лучших моментов игрового дня НБА.

Центровой сыграл 11 минут и за это время набрал 4 очка, реализовав 2/3 двухочковых. Также он сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

“Вашингтон” победил со счетом 120: 105, завоевав место в плей-ин — турнир за выход в плей-офф между командами, занявшими в конференции места с седьмого по десятое.

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Майку Майкла Джордана продали за рекордную сумму в 1,38 млн долларов.

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