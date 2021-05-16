Лень помог "Вашингтону" обыграть "Кливленд" и выйти в плей-ин НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. “Вашингтон Уизардс” украинского центрового Алексея Леня переиграл “Кливленд Кавальерс” в рамках регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Детали
Лень вышел в стартовом составе и отметился эффектным слэм-данком, который вошел в число лучших моментов игрового дня НБА.
Центровой сыграл 11 минут и за это время набрал 4 очка, реализовав 2/3 двухочковых. Также он сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
“Вашингтон” победил со счетом 120: 105, завоевав место в плей-ин — турнир за выход в плей-офф между командами, занявшими в конференции места с седьмого по десятое.
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