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Лех Валенса: будучи президентом, я таємно домагався членства України та білорусі в НАТО та ЄС

Лех Валенса: будучи президентом, я таємно домагався членства України та білорусі в НАТО та ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Колишній президент Польщі Лех Валенса дав інтерв'ю литовському телеканалу LRT, в якому зазначив, що бувши президентом Польщі він прагнув того, щоб білорусь і Україна разом стали членами НАТО і ЄС, пише УНН.

Цитата

«Коли я був президентом, я прагнув того, щоб Україна та білорусь разом вступили до НАТО та Європейського Союзу. Я просто робив це потай. Я хотів зробити це під час другого терміну. А другого терміну в мене не було, то все розвалилося. І дуже шкода, бо не було б такої ситуації як сьогодні. У мене була програма і я знав, куди йти. Після розпаду Радянського Союзу я також хотів притягнути до відповідальності росію», - сказав Валенса.

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