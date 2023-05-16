Лех Валенса: будучи президентом, я таємно домагався членства України та білорусі в НАТО та ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Колишній президент Польщі Лех Валенса дав інтерв'ю литовському телеканалу LRT, в якому зазначив, що бувши президентом Польщі він прагнув того, щоб білорусь і Україна разом стали членами НАТО і ЄС, пише УНН.
Цитата
«Коли я був президентом, я прагнув того, щоб Україна та білорусь разом вступили до НАТО та Європейського Союзу. Я просто робив це потай. Я хотів зробити це під час другого терміну. А другого терміну в мене не було, то все розвалилося. І дуже шкода, бо не було б такої ситуації як сьогодні. У мене була програма і я знав, куди йти. Після розпаду Радянського Союзу я також хотів притягнути до відповідальності росію», - сказав Валенса.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лех Валенса заявив, що Україна потребує більшої підтримки від Європи й світу