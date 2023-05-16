Лех Валенса: будучи президентом, я тайно добивался членства Украины и беларуси в НАТО и ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Бывший президент Польши Лех Валенса дал интервью литовскому телеканалу LRT, в котором отметил, что будучи президентом Польши он стремился к тому, чтобы беларусь и Украина вместе стали членами НАТО и ЕС, пишет УНН.
Цитата
«Когда я был президентом, я стремился к тому, чтобы Украина и беларусь вместе вступили в НАТО и Европейский Союз. Я просто делал это втайне. Я хотел сделать это во время второго срока. А второго срока у меня не было, то все развалилось. И очень жаль, потому что не было бы такой ситуации как сегодня. У меня была программа и я знал, куда идти. После распада Советского Союза я также хотел привлечь к ответственности россию», — сказал Валенса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лех Валенса заявил, что Украина нуждается в большей поддержке от Европы и мира