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Lego створила соцмережу для дітей до 13 років

Lego створила соцмережу для дітей до 13 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Компанія-виробник дитячих конструкторів Lego запустила соціальну мережу Lego Life для дітей до 13 років. Користувачі зможуть розміщувати картинки власних Lego-конструкцій, читати користувачів і коментувати публікації за допомогою спеціальних емодзі, передає УНН з посиланям на The Verge.

Фото, які будуть додаватися до соцмережі, не мають містити текст, серед дозволеного — лише емодзі Lego, стікери і готові форми відповідей.

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У додатку також будуть створені акаунти для героїв Lego, таких як Бетмен і Майстер Ву. З метою безпеки з акаунтів Lego Life не можна ділитися особистою інформацією, аватарами можуть бути лише фігурки Lego, а імена складатимуться з випадкових слів. Очікується, що всі візуальні елементи і коментарі будуть проходити процес модерації спеціальним фільтром і, власне, командою співробітників бренду.

Компанія розглядає Lego Life в якості центрального хаба для всіх онлайн-сервісів бренду: з часом, інші ігри Lego використовуватимуть акаунти і аватари мережі, а конструктор для програмування Lego Boost зможе ділитися інструкціями і кодами для створення роботів через додаток.

Наразі додаток доступний для Android і iOS для жителів Великобританії, США, Канади, Франції, Німеччини, Данії, Австрії та Швейцарії.

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