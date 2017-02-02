Lego создала соцсеть для детей до 13 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Компания-производитель детских конструкторов Lego запустила социальную сеть Lego Life для детей до 13 лет. Пользователи смогут размещать картинки собственных Lego-конструкций, читать пользователей и комментировать публикации с помощью специальных емодзи, передает УНН из ссылок на The Verge.
Фото, которые будут добавляться в соцсети, не должны содержать текст, среди дозволенного - только емодзи Lego, стикеры и готовые формы ответов.
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В приложении также будут созданы аккаунты для героев Lego, таких как Бэтмен и Мастер Ву. В целях безопасности с аккаунтов Lego Life нельзя делиться личной информацией, аватарами могут быть только фигурки Lego, а имена будут состоять из случайных слов. Ожидается, что все визуальные элементы и комментарии будут проходить процесс модерации специальным фильтром и, собственно, командой сотрудников бренда.
Компания рассматривает Lego Life в качестве центрального хаба для всех онлайн-сервисов бренда: со временем, другие игры Lego будут использовать аккаунты и аватары сети, а конструктор для программирования Lego Boost сможет делиться инструкциями и кодами для создания роботов через приложение.
Сейчас приложение доступно для Android и iOS для жителей Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Дании, Австрии и Швейцарии.