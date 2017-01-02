Легковик злетів у кювет на Кіровоградщині

До Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників із вилученню легкового автомобіля “Honda”, який потрапив у кювет на автодорозі Вільшанка − Пушкове − Голованівськ у Вільшанському районі.

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Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою буксирувального тросу вилучили легковик на проїжджу частину, звідки він продовжив рух самостійно.