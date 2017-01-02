Легковушка слетела в кювет в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. В Ольшанском районе спасатели оказали помощь по извлечению легкового автомобиля из кювета. Об этом УНН-Центр сообщили в ГосЧС Кировоградской области.
В Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что необходима помощь спасателей по изъятию легкового автомобиля "Honda", который попал в кювет на автодороге Ольшанка - Пушковые - Голованевск в Ольшанском районе.
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Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью буксировочного троса изъяли легковушку на проезжую часть, откуда он продолжил движение самостоятельно.