Легковик зіткнувся з маршруткою на трасі, є загиблий і травмовані
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 17 вересня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення маршрутки та легкового автомобіля загинув водій легковика, при цьому водій автобуса та пасажир отримали травми. Про це повідомили УНН у пресслужбі ГУ Нацполіції у Львівській області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 16 вересня близько 22:20 на автодорозі "Львів - Радехів - Луцьк" неподалік села Ременів Кам’янка-Бузького району.
"Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобіль KIA Carens, яким керував 47-річний житель райцентру, та маршрутний автобус "БАЗ" сполученням Львів-Радехів, за кермом якого перебував 52-річний житель міста Радехів. На момент зіткнення у салоні автобуса перебував водій та п’ятнадцятеро пасажирів. Внаслідок зіткнення водій легковика отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Водій та один з пасажирів автобуса також отримали травми та були доставлені у лікарню", - повідомили у поліції.
Поліцейські встановлюють обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.
Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Нагадаємо, на Прикарпатті фура причепом зачепила маршрутку на зустрічній, є загибла.