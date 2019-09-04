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Фура причепом зачепила маршрутку на зустрічній, є загибла

Фура причепом зачепила маршрутку на зустрічній, є загибла

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Прикарпатті вантажівку з напівпричепом занесло на зустрічну смугу руху, де вона зіткнулася з маршруткою. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще дві людини госпіталізовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Івано-Франківській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 3 вересня близько 17:51 у селі Боднарів.

Як попередньо встановили поліцейські, на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці" водій вантажівки МАН з півпричепом не обрав безпечної швидкості, внаслідок чого задню частину півпричепа занесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся із задньою частиною маршрутного автобуса марки Iveco. Як уточнили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, аварія сталася за умов мокрої проїзної частини дороги.

Після цього водій вантажівки покинув місце події. Поліція оголосила план "Перехват". Уже через півтори години працівники патрульної поліції області за орієнтуванням зупинили водія вантажівки в Івано-Франківську. Як з’ясували слідчі, за кермом фури перебував 60-річний житель Тернополя. Водій тверезий.

У результаті аварії, пасажирка 1969 р.н., загинула на місці події. Як уточнили в ОДА, жінка сиділа на задньому лівому сидінні автобуса.

У медичний заклад доставлено двоє пасажирів 1967 та 1975 р.н., з травмами різного ступенів тяжкості. За даними ОДА, одна із постраждалих отримала тілесні ушкодження, множинні різані рани лівої верхньої кінцівки, у неї амбулаторне лікування, а постраждалий пасажир отримав травму лівого ока і був направлений в ОКЛ міста Івано-Франківськ.

Водія затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо оголошення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

За фактом аварії слідчі слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Нагадаємо, на Одещині зіткнулись легковик та мікроавтобус, травмовано троє дорослих та двоє дітей.

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