Фура причепом зачепила маршрутку на зустрічній, є загибла

КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Прикарпатті вантажівку з напівпричепом занесло на зустрічну смугу руху, де вона зіткнулася з маршруткою. Внаслідок ДТП загинула жінка, ще дві людини госпіталізовані. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в Івано-Франківській області.