Фура прицепом задела маршрутку на встречной, есть погибшая

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Прикарпатье грузовик с полуприцепом занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с маршруткой. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ивано-Франковской области.