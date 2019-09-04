Фура прицепом задела маршрутку на встречной, есть погибшая
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. На Прикарпатье грузовик с полуприцепом занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с маршруткой. В результате ДТП погибла женщина, еще два человека госпитализированы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ивано-Франковской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 3 сентября около 17:51 в селе Боднарев.
Как предварительно установили полицейские, на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы" водитель грузовика МАН с полуприцепом ни избрал безопасную скорость, в результате чего заднюю часть полуприцепа занесло на встречную полосу, где он столкнулся с задней частью маршрутного автобуса марки Iveco. Как уточнили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, авария произошла в условиях мокрой проезжей части дороги.
После этого водитель грузовика покинул место происшествия. Полиция объявила план "Перехват". Уже через полтора часа сотрудники патрульной полиции области по ориентировке остановили водителя грузовика в Ивано-Франковске. Как выяснили следователи, за рулем фуры находился 60-летний житель Тернополя. Водитель был трезв.
В результате аварии пассажирка 1969 г.р. погибла на месте происшествия. Как уточнили в ОГА, женщина сидела на заднем левом сиденье автобуса.
В медицинское учреждение доставлены двое пассажиров 1967 и 1975 г.р., с травмами различной степени тяжести. По данным ОГА, одна из пострадавших получила телесные повреждения, множественные резаные раны левой верхней конечности, у нее амбулаторное лечение, а пострадавший пассажир получил травму левого глаза и был направлен в ОКБ города Ивано-Франковск.
Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании меры пресечения.
По факту аварии следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Напомним, в Одесской области столкнулись легковушка и микроавтобус, травмированы трое взрослых и двое детей.