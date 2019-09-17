Легковушка столкнулась с маршруткой на трассе, есть погибший и травмированные

Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 сентября около 22:20 на автодороге "Львов - Радехов - Луцк" близ села Ременов Каменка-Бугского района.

"Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль KIA Carens, которым управлял 47-летний житель райцентра, и маршрутный автобус "БАЗ" сообщением Львов-Радехов, за рулем которого находился 52-летний житель города Радехов. На момент столкновения в салоне автобуса находился водитель и пятнадцать пассажиров. В результате столкновения водитель легковушки получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель и один из пассажиров автобуса также получили травмы и были доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, на Прикарпатье фура прицепом задела маршрутку на встречной, есть погибшая.