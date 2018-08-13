Легковик зіткнувся з чотирма автівками на Київщині: троє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. На автодорозі Бориспіль - Дніпро у межах Київської області водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автівками, що рухались у протилежному та попутному напрямках. У результаті дорожньої пригоди загинуло троє людей, ще троє отримали тілесні ушкодженні різного ступеню тяжкості, повідомили УНН у прес-службі ГУ НП в області.
Подія сталася 12 серпня близько 19 години поблизу села Хоцьки. 56-річний водій автомобіля Dacia Logan, рухаючись в напрямку міста Дніпро, при маневрі обгону виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення із автомобілем Daewoo Lanos.
Повернувшись на свою смугу руху, він допустив зіткнення із автомобілем SsangYong, що рухався у попутному напрямку.
Після чого водій автомобіля Dacia знову виїхав на протилежну смугу руху, де сталося зіткнення ще з двома автомобілями Daewoo Lanos та "ВАЗ 21102".
У результаті дорожньо-транспортної пригоди 56-річний водій автомобіля Dacia загинув на місці.
Водій автомобіля Daewoo Lanos - 55-річний чоловік - та 62-річна пасажирка від отриманих тілесних ушкоджень померли на місці аварії. Ще троє пасажирів цього автомобіля отримали травми різного ступеню тяжкості та доправлені до районної лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюються всі обставини та причини ДТП, опитуються учасники та свідки дорожньої аварії.
Нагадаємо, на Львівщині семирічний хлопчик потрапив під колеса вантажівки.