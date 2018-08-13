Легковушка столкнулась с четырьмя авто в Киевской области: трое погибших

Событие произошло 12 августа около 19 часов вблизи села Хоцки. 56-летний водитель автомобиля Dacia Logan, двигаясь в направлении города Днепр, при маневре обгона выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos.

Вернувшись на свою полосу движения, он допустил столкновение с автомобилем SsangYong, который двигался в попутном направлении.

После чего водитель автомобиля Dacia снова выехал на противоположную полосу движения, где произошло столкновение еще с двумя автомобилями Daewoo Lanos и "ВАЗ 21102".

В результате дорожно-транспортного происшествия 56-летний водитель автомобиля Dacia погиб на месте.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos - 55-летний мужчина - и 62-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончались на месте аварии. Еще трое пассажиров этого автомобиля получили травмы различной степени тяжести и доставлены в районную больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП, опрашиваются участники и свидетели дорожной аварии.

Напомним, во Львовской области семилетний мальчик попал под колеса грузовика.