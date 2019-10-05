Легковик влетів у стовп на Дніпропетровщині, двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у місті Покров Дніпропетровської області загинуло дві особи та постраждала одна особа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.
ДТП сталася орієнтовно о 00:20 5 жовтня на вулиці Партизанська.
"Встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Passat орієнтовно не впорався з керуванням та здійснив зіткнення зі стовпом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 2 особи: громадянин 1992 року народження та чоловік (дані встановлюються), також постраждав 1 чоловік", - повідомили у відомстві.
Рятувальники за допомогою бензоріза та гідравлічних ножиць вилучили тіла двох загиблих та деблокували постраждалого із понівеченого авто. Постраждалого громадянина передано працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.
Нагадаємо, у Харкові автомобіль швидкої допомоги зіштовхнувся з легковиком.