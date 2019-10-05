Легковушка влетела в столб в Днепропетровской области, двое погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия в городе Покров Днепропетровской области погибли два человека и пострадал один человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
ДТП произошло ориентировочно в 00:20 5 октября на улице Партизанская.
"Установлено, что водитель автомобиля Volkswagen Passat ориентировочно не справился с управлением и совершил столкновение со столбом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 2 человека: гражданин 1992 года рождения и мужчина (данные устанавливаются), также пострадал 1 мужчина", - сообщили в ведомстве.
Спасатели с помощью бензореза и гидравлических ножниц изъяли тела двух погибших и деблокировали пострадавшего из искореженного авто. Пострадавшего гражданина передали работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Напомним, в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.