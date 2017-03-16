Легковик у Львові в'їхав у стіну, постраждали п'ятеро осіб

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 16 березня. УНН. У Львові вчора ввечері близько 21:00 на вулиці Кордуби трапилась ДТП, в якій постраждало п'ятеро осіб. Автомобіль марки Daewoo Matiz на швидкості в'їхав у цегляну огорожу одного з підприємств. Про це кореспонденту УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Троє постраждалих неповнолітні, а за кермом авто перебував 19-річний львівянин. Всіх постраждалих госпіталізували.

Обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, на Полтавщині у дорожньо-транспортній пригоді постраждали четверо людей. Подія сталася 12 березня в селищі міського типу Диканька. Автомобіль ЗАЗ, під керуванням 54-річного мешканця Полтави, зіткнувся із ЗАЗ Ланос, яким керував 25-річний мешканець Диканьки.

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