Легковушка во Львове въехала в стену, пострадали пять человек

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львове вчера вечером около 21:00 на улице Кордуби произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Автомобиль марки Daewoo Matiz на скорости въехал в кирпичный забор одного из предприятий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.