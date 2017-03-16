Легковушка во Львове въехала в стену, пострадали пять человек

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 51754 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107786 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123179 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182371 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132945 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126489 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118581 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106604 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107627 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103943 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Легковушка во Львове въехала в стену, пострадали пять человек

Легковушка во Львове въехала в стену, пострадали пять человек

Киев  •  УНН

 • 11951 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львове вчера вечером около 21:00 на улице Кордуби произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Автомобиль марки Daewoo Matiz на скорости въехал в кирпичный забор одного из предприятий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Трое пострадавших несовершеннолетние, а за рулем авто находился 19-летний львовянин. Всех пострадавших госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, в Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека . Событие произошло 12 марта в поселке Диканька. Автомобиль ЗАЗ, под управлением 54-летнего жителя Полтавы, столкнулся с ЗАЗ Ланос, которым управлял 25-летний житель Диканьки.

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