Легковушка во Львове въехала в стену, пострадали пять человек
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 16 марта. УНН. Во Львове вчера вечером около 21:00 на улице Кордуби произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Автомобиль марки Daewoo Matiz на скорости въехал в кирпичный забор одного из предприятий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Трое пострадавших несовершеннолетние, а за рулем авто находился 19-летний львовянин. Всех пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, в Полтавской области в дорожно-транспортном происшествии пострадали четыре человека . Событие произошло 12 марта в поселке Диканька. Автомобиль ЗАЗ, под управлением 54-летнего жителя Полтавы, столкнулся с ЗАЗ Ланос, которым управлял 25-летний житель Диканьки.