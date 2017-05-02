Легковик потрапив під поїзд у Бердичеві, є загиблі
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 2 травня. УНН. У Бердичеві на залізничному переїзді легковик врізався у поїзд, водій автомобіля загинув на місці, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській області, передає УНН.
“Подія сталась сьогодні опівночі на залізничному переїзді Бердичева. Водій автомобіля ВАЗ 2108 проігнорував заборонний сигнал світлофора та закритий шлагбауам переїзду, внаслідок чого врізався у вантажний потяг”, — йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм 32-річний місцевий мешканець загинув на місці події.
Усі обставини та причини, що призвели до трагедії, нині з’ясовують правоохоронці у рамках розпочатого досудового розслідування.
Нагадаємо, 2 травня у Дортмунді з рейок зійшов поїзд. З рейок зійшли три з семи вагонів. У повідомленні зазначається, що в поїзді загалом було 152 пасажири.