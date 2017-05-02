Легковушка попала под поезд в Бердичеве, есть погибшие
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 2 мая. УНН. В Бердичеве на железнодорожном переезде легковушка врезалась в поезд, водитель автомобиля погиб на месте, сообщает отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области, передает УНН.
“Происшествие произошло сегодня в полночь на железнодорожном переезде Бердичева. Водитель автомобиля ВАЗ 2108 проигнорировал запрещающий сигнал светофора и закрытый шлагбаум переезда, в результате чего врезался в грузовой поезд”, — говорится в сообщении.
От полученных травм 32-летний местный житель погиб на месте происшествия.
Все обстоятельства и причины, которые привели к трагедии, сейчас выясняют правоохранители в рамках начатого досудебного расследования.
Напомним, 2 мая в Дортмунде с рельсов сошел поезд. С рельсов сошли три из семи вагонов. В сообщении отмечается, что в поезде всего было 152 пассажира.