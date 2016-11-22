Легковик горів у Кропивницькому

Прибувши на місце події за вказаною адресою, рятувальниками було встановлено, що горить передній бампер, лобове скло.

Силами вогнеборців о 19:24 пожежу було локалізовано, та о 19:37 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Кропивницький.

Нагадаємо, 15 листопада одночасно два автомобілі горіли у Харкові на вулиці Культури - Audi і Nissan.