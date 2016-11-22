Легковик горів у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Повідомлення про пожежу легкового автомобіля ВАЗ 2110, який перебуває в районі вулиці Попова, надійшло 21 листопада о 19:08 до Служби порятунку “101” м.Кропивницький. Про це поінформували в прес-службі у ДСНС в області, повідомляє УНН.
Прибувши на місце події за вказаною адресою, рятувальниками було встановлено, що горить передній бампер, лобове скло.
Силами вогнеборців о 19:24 пожежу було локалізовано, та о 19:37 — ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини м.Кропивницький.
Нагадаємо, 15 листопада одночасно два автомобілі горіли у Харкові на вулиці Культури - Audi і Nissan.