Легковушка горела в Кропивницком

Прибыв на место происшествия по указанному адресу, спасателями было установлено, что горит передний бампер, лобовое стекло.

Силами пожарных в 19:24 пожар был локализован, и в 19:37 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 2-й Государственной пожарно-спасательной части г.Кропивницкий.

Напомним, 15 ноября одновременно два автомобиля горели в Харькове на улице Культуры - Audi и Nissan.