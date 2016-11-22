Легковушка горела в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сообщение о пожаре легкового автомобиля ВАЗ 2110, который находится в районе улицы Попова, поступило 21 ноября в 19:08 в Службу спасения «101» г. Кропивницкого. Об этом сообщили в пресс-службе в ГосЧС в области, сообщает УНН.
Прибыв на место происшествия по указанному адресу, спасателями было установлено, что горит передний бампер, лобовое стекло.
Силами пожарных в 19:24 пожар был локализован, и в 19:37 - ликвидирован. К тушению пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники 2-й Государственной пожарно-спасательной части г.Кропивницкий.
Напомним, 15 ноября одновременно два автомобиля горели в Харькове на улице Культуры - Audi и Nissan.