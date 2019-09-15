Легіонер "Динамо" отримав рецидив травми
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Наставник київського "Динамо" Олексій Михайличенко найближчим часом не розраховує на датського півзахисника команди Міккеля Дуелунда, інформує УНН з посиланням на пресслужбу команди.
"Міккель буквально позавчора провів перше тренування в загальній групі, але в нього стався рецидив. Тепер потрібно знову проводити реабілітаційні маніпуляції, і найближчим часом, нажаль, я не прогнозую його повернення до складу", - зізнався наставник.
Примітно, що Дуелунд отримав травму під час передсезонних зборів, і не грав у нинішньому сезоні.
Додамо також, футболіст молодіжної збірної Данії відіграв за киян 20 ігор в минулому сезоні – 1 гол і 3 асисти.