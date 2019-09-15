Легионер "Динамо" получил рецидив травмы

"Миккель буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", - признался наставник.

Примечательно, что Дуелунд получил травму во время предсезонных сборов, и не играл в нынешнем сезоне.

Добавим также, футболист молодежной сборной Дании сыграл за киевлян 20 игр в прошлом сезоне - 1 гол и 3 ассиста.