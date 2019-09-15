Легионер "Динамо" получил рецидив травмы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Наставник киевского "Динамо" Алексей Михайличенко в ближайшее время не рассчитывает на датского полузащитника команды Миккеля Дуелунда, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды.
"Миккель буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав", - признался наставник.
Примечательно, что Дуелунд получил травму во время предсезонных сборов, и не играл в нынешнем сезоне.
Добавим также, футболист молодежной сборной Дании сыграл за киевлян 20 игр в прошлом сезоне - 1 гол и 3 ассиста.