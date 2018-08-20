Легендарне авто “як у Джеймса Бонда” надійде у продаж за 3,5 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Невдовзі всі охочі отримають змогу придбати один з 25 срібних авто 1964 Aston Martin DB5, виготовлених за зразком легендарної автівки Джеймса Бонда зі стрічки “Голдфінгер” 1964 року, передає УНН з посиланням на CNN.
“Незабаром ви зможете придбати свій власний срібний 1964 Aston Martin DB5. Такий самий, як той, яким Шон Коннері в ролі Джеймса Бонда керував у фільмі „Голдфінгер“”, — зазначає видання.
Повідомляється, що автівка буде наснащена деякими цікавими гаджетами в дусі машини британського шпигуна, наприклад, зсередини можна буде змінювати номерні знаки.
Для прямого продажу буде виготовлено тільки 25 таких автомобілів, їх вартість становитиме 3,5 мільйони доларів. Перші клієнти отримають свої автомобілі в 2020 році.
Як зазначає видання, оригінальний автомобіль, використаний у фільмі, придбали у 2010 році за 4,6 мільйона доларів США.
Нагадаємо, британський мультимільйонер Джуліан Данкертон пожертвував 1 млн фунтів стерлінгів (близько 1,2 млн доларів США) громадської кампанії People’s Vote, яка виступає за проведення нового референдуму щодо Brexit.