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Легендарное авто "как у Джеймса Бонда" поступит в продажу за 3,5 млн долларов

Киев • УНН

 • 11969 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Вскоре все желающие получат возможность приобрести один из 25 серебряных авто 1964 Aston Martin DB5, изготовленных по образцу легендарной машины Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер" в 1964 году, передает УНН со ссылкой на CNN.

Легендарное авто "как у Джеймса Бонда" поступит в продажу за 3,5 млн долларов

"Вскоре вы сможете приобрести свой собственный серебряный 1964 Aston Martin DB5. Такой же, как тот, которым Шон Коннери в роли Джеймса Бонда руководил в фильме "Голдфингер"", - отмечает издание.

Сообщается, что автомобиль будет оснащен некоторыми интересными гаджетами в духе машины британского шпиона, например, изнутри можно будет менять номерные знаки.

Для прямых продаж будет изготовлено только 25 таких автомобилей, их стоимость составит 3,5 миллиона долларов. Первые клиенты получат свои автомобили в 2020 году.

Как отмечает издание, оригинальный автомобиль, использованный в фильме, приобрели в 2010 году за 4,6 миллиона долларов США.

Напомним, британский мультимиллионер Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов (около 1,2 млн долларов США) общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit.

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