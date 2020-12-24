Легальний бізнес в Україні страждає від тиску ДПС

"Ми подали вже близько 30 скарг в Департамент підакцизних товарів ДПС (Державної податкової служби) зі скаргами на контрафакт, яким буквально затоплені прилавки всіх магазинів України. При цьому ми називаємо конкретні марки відомих алкогольних товарів, які підробляються, вказуємо, де вони продаються і так далі. Загалом, даємо всю необхідну інформацію для перевірок. Результат нульовий. Ніяких рухів. І ось замість того, щоб боротися з незаконним обігом спирту, з тіньовими виробниками, Департамент підакцизних зборів тисне на легально працюючі підприємства. Зокрема на ті, які до акцизу ніякого відношення не мають так, як не виробляють спирт та інші підакцизні товари", - резюмувала президент Асоціації Ірина Кареліна.

Про такий тиск на підприємстві, про незаконні обшуки і затримання автомобілів з продукцією заявив на прес-конференції директор Шпанівського заводу "Рівне-етил" Ігор Шумілов.

"Підприємство "Рівне-етил", що спеціалізується на випуску лакофарбових розчинників, не виробляє підакцизну продукцію, проте регулярно піддається перевіркам з боку Департаменту контролю за обігом підакцизних товарів ДПС України", - каже директор.

Незаконними дії співробітників ДПС назвав суд. Рівненський міськсуд визнав незаконними дії податківців із захоплення заводського транспорту, який перевозив хімпродукцію 16 грудня 2020 року.

"Однак, це не зупинило представників ДПС і вони продовжують чинити тиск на підприємство. Тиск на завод здійснюється вже протягом тривалого часу. Юрист упевнений, що таким чином здійснюється тиск на легальний бізнес і робляться спроби або загнати його в тінь, або провести рейдерське захоплення", - говорить адвокат Станіслав Костюченко.

Юрист акцентує увагу на тому, що підприємство, яке не випускає підакцизних товарів, перевіряє Департамент, який займається саме акцизом.

"Це не просто тиск на легальний бізнес, це справжнісінька відкрита корупція", - стверджує адвокат.

На думку Ігоря Шумілова, тиск на легальний бізнес виходить від Департаменту контролю за обігом підакцизних товарів ДПС України. Про це він заявив на пресконференції.

Нагадаємо, нещодавно в.о. директора Департаменту контролю за обігом підакцизних товарів ДПС був призначений Ігор Сингаївський. Це не "нове обличчя" в податковій, а досвідчений чиновник, який успішно працював за часів Януковича і який, відповідно до законів України "Про Запобігання Корупції" та "Очищення влади" був люструваний. Однак, в 2020 році Сингаївського призначають на високу посаду в ДПС. Якимось чином його прізвище зникло з "люстраційного списку" - Єдиного реєстру осіб, які потрапили під дію закону "Про очищення влади", опублікованого на сайті Мін'юсту.

На думку експертів, жодна перевірка підприємств не обходиться без санкції Ігоря Сингаївського або його підлеглого Германа Андеса.

"Рівне-етил" - не єдине підприємство, яке працює легально і яке піддається систематичним перевіркам Департаменту ДПС, що офіційно не має відношення до продукції, що випускається на заводі. Так, практично в один день податківці з'явилися на заводі "Біо-Брухт", в селі Крюківщина, під Києвом. Директор заводу Артем Шевченко називає дії податківців незаконними.

"Ця перевірка, цей обшук абсолютно незаконні. І це не в перший раз. Вони кажуть, що ми нібито випускаємо підакцизні товари та на цій підставі приїжджають з перевірками. Але ми не випускаємо абсолютно цих товарів. Ми випускаємо омивач. Незаконність їх дій ми оскаржували вже і суд виграли. Тим не менше, вони знову тут. Як не дивно, Шевченківський суд чомусь дав податківцям дозвіл шукати тут горілку, шукати акцизні марки або сліди якогось алкоголю. Все це проходить з кричущими процесуальними порушеннями. Документи показувати відмовлялися. І на наше підприємство вони увірвалися силою, відштовхнувши мене в сторону. Ходять самі, неконтрольовано, без понятих, по всіх приміщеннях заводу, проводять допити співробітників - без адвокатів, без протоколів. У них нічого немає, жодного необхідного документа, крім ухвали суду. Немає головного - розпорядження про перевірку. Повноваження є тільки у слідчого. Хто всі ці люди, інші - нам не відомо", - констатував директор заводу.

За його словами, у них є сертифікат від Торгово-промислової палати на випуск тієї продукції, якою вони займаються.

На його думку, мета цієї дії одна - тиск на легальних виробників і прагнення загнати в тінь і тих, небагатьох підприємців, що працюють "в білу".

Тим часом, робітники заводів, що ризикують залишитися без засобів до існування в разі зупинки підприємств, готові "йти на Київ" - на безстроковий страйк.