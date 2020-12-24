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Легальный бизнес в Украине страдает от давления ГНС

Киев • УНН

 • 15583 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Легальный бизнес в Украине страдает от давления ГНС. Об этом заявляют в Ассоциации легальных производителей алкоголя, передает УНН.

Легальный бизнес в Украине страдает от давления ГНС

“Мы подали уже около 30 жалоб в Департамент подакцизных товаров ГНС (Государственной налоговой службы) с жалобами на контрафакт, которым буквально наводнены прилавки всех магазинов Украины. При этом мы называем конкретные марки известных алкогольных товаров, которые подделываются, указываем, где они продаются и так далее. В общем, даем всю необходимую информацию для проверок. Результат нулевой. Никаких движений. И вот вместо того, чтобы бороться с незаконным оборотом спирта, с теневыми производителями, Департамент подакцизных сборов давит на легально работающие предприятия. В частности на те, которые к акцизу никакого отношения не имеют так, как не производят спирт и другие подакцизные товары”, — заключила президент Ассоциации Ирина Карелина.

О таком давлении на предприятии, о незаконных обысках и задержаниях автомобилей с продукцией заявил на пресс-конференции директор Шпановского завода “Ривне-Этил” Игорь Шумилов.

“Предприятие „Ривне-Этил“, специализирующееся на выпуске лакокрасочных растворителей, не производит подакцизной продукции, однако регулярно подвергается проверкам со стороны Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров ГНС Украины”, — говорит директор.

Незаконность действий сотрудников ГНС назвал суд. Ровенский горсуд признал незаконными действия налоговиков по захвату заводского транспорта, перевозившего химпродукцию 16 декабря 2020 г.

“Однако, это не остановило представителей ГНС и они продолжают оказывать давление на предприятие. Давление на завод осуществляется уже на протяжении продолжительного времени. Юрист уверен, что таким образом осуществляется давления на легальный бизнес и предпринимаются попытки либо загнать его в тень, либо провести рейдерский захват", - говорит адвокат Станислав Костюченко.

Юрист акцентирует внимание на том, что предприятие, не выпускающее подакцизных товаров, проверяет Департамент, занимающийся именно акцизом.

“Это не просто давление на легальный бизнес, это самая настоящая открытая коррупция”, — утверждает адвокат.

По мнению Игоря Шумилова, давлении на легальный бизнес исходит от Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров ГНС Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Напомним, недавно и.о. директора Департамента контроля за оборотом подакцизных товаров ГНС был назначен Игорь Сингаевский. Это не “новое лицо” в налоговой, а опытный чиновник, успешно работавший во времена Януковича и который, в соответствии с законами Украины “Про запобігання корупції” та “Очищення влади” был люстрирован. Однако, в 2020 году Сингаевского назначают на высокую должность в ГНС. Каким-то образом его фамилия исчезла из “люстрационного списка” — Единого реестра лиц, попавших под действие закона “Об очищении власти”, опубликованного на сайте Минюста.

По мнению экспертов, ни одна проверка предприятий не обходится без санкции Игоря Сингаевского или его подчиненного Германа Андеса.

“Ривне-Этил” — не единственное предприятие, работающее легально и которое подвергается систематическим проверкам Департамента ГНС, официально не имеющего отношения к продукции, выпускаемом на заводе. Так, практически в один день налоговики появились на заводе “Био-Утиль”, в селе Крюковщина, под Киевом. Директор завода Артем Шевченко называет действия налоговиков незаконными.

“Эта проверка, этот обыск абсолютно незаконные. И это не в первый раз. Они говорят, что мы якобы выпускаем подакцизные товары и на этом основании приезжают с проверками. Но мы не выпускаем совершенно этих товаров. Мы выпускаем омыватель. Незаконность их действий мы оспаривали уже и суд выиграли. Тем не мене, они опять тут. Как ни удивительно, Шевченковский суд почему-то дал налоговикам разрешение искать здесь водку, искать акцизные марки или следы какого-то алкоголя. Все это проходит с кричащими процессуальными нарушениями. Документы показывать отказывались. И на наше предприятие они ворвались силой, оттолкнув меня в сторону. Ходят сами, неконтролируемо, без понятых, по всем помещениям завода, проводят допросы сотрудников — без адвокатов, без протоколов. У них ничего нет, ни одного необходимого документа, кроме ухвалы суда. Нет главного — распоряжения о проверке. Полномочия есть только у следователя. Кто все эти люди, остальные — нам не известно”, — констатировал директор завода.

По его словам, у них есть сертификат от Торгово-промышленной палаты на выпуск той продукции, которой они занимаются.

По его мнению, цель этого действия одна — давление на легальных производителей и стремление загнать в тень и тех, не многих предпринимателей, работающих “в белую”.

Между тем, рабочие заводов, рискующие остаться без средств к существованию в случае остановки предприятий, готовы “идти на Киев” — на бессрочную забастовку.

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