Легальний алкоголь може приносити державі мільярди гривень в бюджет – О.Івушкіна

“Інвестиційний клімат потребує покращення, зокрема з точки зору тієї ж податкової політики. Разом з тим, при виваженій державній позиції, легальний алкоголь може приносити державі додатково мільярди гривень в бюджет щороку. Ця галузь здатна забезпечити роботою тисячі українців.

Більше того, здатна конкурувати і на міжнародних ринках. До того ж, український ринок є привабливим і з точки зору наявності якісних виробничих потужностей, які сьогодні у порівнянні з виробничими майданчиками Європи ні в чому не гірші”, — зазначила О.Івушкіна

При цьому, за словами експерта, поточна політична та економічна ситуація в Україні не додає потенційну інвестору впевненості.

“Кожен інвестор хоче отримувати прибуток від своїх інвестицій, тобто для того, щоб інвестувати, потрібно бути впевненим, що інвестиції будуть повернуті. На жаль, поточна політична та економічна ситуація впевненості не додає, і зрозуміло, що інвестори змушені диференціювати свої ресурси.

Що стосується нашої компанії і нашого інвестора (фінансист з Великобританії Ніл Сміт, — ред.), то за роки роботи в Україні з 2014 року Eastern Beverage Trading пережила низку трансформацій, зокрема виробництво компанії перейшло на материкову частину України, компанія втратила свої заводи і фактично повністю змінила виробничу модель (у зв’язку з анексією Криму). При цьому компанії вдалося зберегти бренди та якість продукції, що випускається”, — розповіла О. Івушкіна.

Вона також додала, що за період трансформації бізнесу, менеджменту Eastern Beverage Trading вдалося побудувати унікальну систему управління активами компанії, якої раніше на нашому ринку не було.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ ініціюватимуть перегляд акцизів на алкоголь.