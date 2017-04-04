Легальный алкоголь может приносить государству миллиарды гривен в бюджет - О.Ивушкина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. При взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Об этом в интервью УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.
"Инвестиционный климат требует улучшения, в частности с точки зрения той же налоговой политики. Вместе с тем, при взвешенной государственной позиции, легальный алкоголь может приносить государству дополнительно миллиарды гривен в бюджет ежегодно. Эта отрасль способна обеспечить работой тысячи украинский.
Более того, способна конкурировать и на международных рынках. К тому же, украинский рынок является привлекательным и с точки зрения наличия качественных производственных мощностей, которые сегодня по сравнению с производственными площадками Европы ни в чем не хуже ", - отметила О.Ивушкина
При этом, по словам эксперта, текущая политическая и экономическая ситуация в Украине не добавляет потенциальную инвестору уверенности.
"Каждый инвестор хочет получать прибыль от своих инвестиций, то есть для того, чтобы инвестировать, нужно быть уверенным, что инвестиции будут возвращены. К сожалению, текущая политическая и экономическая ситуация уверенности не добавляет, и понятно, что инвесторы вынуждены дифференцировать свои ресурсы.
Что касается нашей компании и нашего инвестора (финансист из Великобритании Нил Смит, - ред.), То за годы работы в Украине с 2014 года Eastern Beverage Trading пережила ряд трансформаций, в частности производство компании перешло на материковую часть Украины, компания потеряла свои заводы и фактически полностью изменила производственную модель (в связи с аннексией Крыма). При этом компании удалось сохранить бренды и качество выпускаемой продукции", - рассказала А.Ивушкин.
Она также добавила, что за период трансформации бизнеса, менеджмента Eastern Beverage Trading удалось построить уникальную систему управления активами компании, которой ранее на нашем рынке не было.
Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ инициировать пересмотр акцизов на алкоголь.