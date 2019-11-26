Лайнер, який летів з Єревана у Москву, терміново сів у Ростові-на-Дону

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Літак Boeing 737-500 авіакомпанії “Вірменія”, що виконував рейс за маршрутом Єреван — Москва, здійснив вимушену посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, повідомляється на сторінці Комітету цивільної авіації Вірменії в Facebook, передає УНН.

Причини вимушеної посадки в відомстві не назвали.

Представник ростовського аеропорту заявив російським федеральним ЗМІ заявив, що лайнер “Вірменії” здійснив вимушену посадку через технічні причини. О 18:26 (17:26 за київським часом) запасний борт авіакомпанії забрав пасажирів з Ростова-на-Дону і вилетів до Москви.

Варто нагадати, що 1 листопада цього року, пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіаперевізника “Ямал” здійснив посадку в аеропорту Рощино з двигуном, що відмовив.

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