Лайнер, який летів з Єревана у Москву, терміново сів у Ростові-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Літак Boeing 737-500 авіакомпанії “Вірменія”, що виконував рейс за маршрутом Єреван — Москва, здійснив вимушену посадку в аеропорту Ростова-на-Дону, повідомляється на сторінці Комітету цивільної авіації Вірменії в Facebook, передає УНН.
Причини вимушеної посадки в відомстві не назвали.
Представник ростовського аеропорту заявив російським федеральним ЗМІ заявив, що лайнер “Вірменії” здійснив вимушену посадку через технічні причини. О 18:26 (17:26 за київським часом) запасний борт авіакомпанії забрав пасажирів з Ростова-на-Дону і вилетів до Москви.
Варто нагадати, що 1 листопада цього року, пасажирський літак Sukhoi Superjet 100 авіаперевізника “Ямал” здійснив посадку в аеропорту Рощино з двигуном, що відмовив.