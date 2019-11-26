Лайнер, летевший из Еревана в Москву, срочно сел в Ростове-на-Дону

Причины вынужденной посадки в ведомстве не назвали.

Представитель ростовского аэропорта заявил российским федеральным СМИ заявил, что лайнер “Армении” совершил вынужденную посадку по техническим причинам. В 18:26 (17:26 по киевскому времени) запасной борт авиакомпании забрал пассажиров из Ростова-на-Дону и вылетел в Москву.

Стоит напомнить, что 1 ноября этого года, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиаперевозчика “Ямал” совершил посадку в аэропорту Рощино с отказавшим двигателем.