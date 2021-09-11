Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Очільник міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова до відновлення відносин з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на трансляцію форуму "Вся Росія-2021".
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За його словами, російська сторона постійно підкреслює свою готовність. “Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю”, — сказав Лавров.
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За його словами, Росія готова “хоч завтра” відновлювати відносини із Заходом, але Москва поки не бачить впевненості в західних партнерах.
Нагадаємо
Раніше Німеччина і Франція запропонували провести нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ на полях Генасамблеї ООН. Лавров заявив, що Росія такі переговори є “несерйозними”.