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Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

Лавров заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с Украиной

Киев  •  УНН

 • 39950 просмотра

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ готова к возобновлению отношений с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию форума "Вся Россия-2021".

Цитата

По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность. “Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность восстановить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ является нам очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью”, — сказал Лавров.

Детали

По его словам, Россия готова “хоть завтра” восстанавливать отношения с Западом, но Москва пока не видит уверенности в западных партнерах.

Напомним

Ранее Германия и Франция предложили провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел на полях Генассамблеи ООН. Лавров заявил, что Россия такие переговоры являются “несерьезными”.

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