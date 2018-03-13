Лавров закликав Британію надати зразки речовини, якою отруїли Скрипаля
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Велику Британію надати зразки речовини, якою, за даними британських спецслужб, отруїли екс-полковника запасу російського ГРУ Сергія Скрипаля, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
За словами С.Лаврова, міжнародні норми зобов’язують Британію зробити це, однак вона відмовляється.
“Якщо говорити про те, що зобов’язана зробити Велика Британія відповідно до конвенції про заборонену хімічну зброю, то мова йде про таке: по-перше, щойно виникли підозри, що застосовано отруйну речовину, заборонену конвенцією, потрібно звернутися до країни, яку звинувачують у тому, що вона є країною походження цієї речовини”, — сказав він.
Сергій Лавров додав, що Москва офіційно попросила Лондон про доступ до цієї речовини, проте Британія відмовила.
Глава МЗС підкреслив, що якщо Росія отримає цю інформацію, то тоді буде готова співпрацювати з британськими спецслужбами.
Як повідомляв УНН, С.Лавров назвав умови, за яких Росія відзвітує перед Британією у справі С.Скрипаля.