Лавров призвал Британию предоставить образцы вещества, которым отравили Скрипаля
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Великобританию предоставить образцы вещества, которым, по данным британских спецслужб, отравили экс-полковника запаса российского ГРУ Сергея Скрипаля, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.
По словам С.Лаврова, международные нормы обязывают Великобританию сделать это, однако она отказывается.
"Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с конвенцией о запрещенном химическом оружии, то речь идет о следующем: во-первых, как только возникли подозрения, что применено ядовитое вещество, запрещенное конвенцией, нужно обратиться к стране, которую обвиняют в том, что она является страной происхождения этого вещества", - сказал он.
С.Лавров добавил, что Москва официально попросила Лондон о доступе к этому веществу, однако Великобритания отказала.
Глава МИД подчеркнул, что если Россия получит эту информацию, то тогда будет готова сотрудничать с британскими спецслужбами.
Как сообщал УНН, С.Лавров назвал условия, при которых Россия отчитается перед Британией по делу С.Скрипаля.