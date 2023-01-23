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лавров вдруге за півроку прибув із візитом до союзної Південної Африки

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр закордонних справ рф сергій лавров у понеділок прибув у Південну Африку для переговорів з одним із найважливіших союзників Москви на континенті, передає УНН з посиланням на ТАРС та Reuters.

лавров вдруге за півроку прибув із візитом до союзної Південної Африки

Деталі

Він мав зустрітися з міністром закордонних справ Південної Африки Наледі Пандор під час поїздки, яку деякі опозиційні партії та українська громада засудили як нетактовну.

Це другий візит лаврова до Африки за шість місяців, і відбувається напередодні саміту росія-Африка, який було перенесено з минулого року на липень 2023 року через війну в Україні.

Офіційного публічного коментаря щодо візиту від посольства України поки не надходило.

Уряд президента Сиріла Рамафоси вважає Південну Африку нейтральною у війні та висловив бажання виступити посередником.

Наледі Пандор неодноразово наполягала на тому, що Південну Африку не втягуватимуть на чийсь бік, і критикувала Захід за виборче засудження росії, ігноруючи інші питання.

Контекст

Незважаючи на те, що Південна Африка заявила про неупередженість щодо війни та утрималася від голосування щодо резолюцій Організації Об'єднаних Націй, вона зберегла тісні відносини з росією, яка історично була другом правлячого Африканського національного конгресу, коли він був визвольним рухом проти правління білої меншини.

Південноафриканські військові мають намір провести спільні військові навчання з росією та Китаєм на східному узбережжі з 17 по 27 лютого, що може ще більше загострити відносини з Вашингтоном та європейськими країнами. Навчання збігаються з першими роковинами вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Минулого тижня південноафриканські військові заявили, що військові навчання є «засобом зміцнення і без того процвітаючих відносин між Південною Африкою, росією та Китаєм».

Російське інформаційне агентство ТАРС повідомило у понеділок, що у навчаннях візьме участь російський військовий корабель, озброєний гіперзвуковою крилатою зброєю нового покоління.

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