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лавров второй раз за полгода прибыл с визитом в союзную Южную Африку

Киев • УНН

 • 1242908 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Министр иностранных дел рф сергей лавров в понедельник прибыл в Южную Африку для переговоров с одним из важнейших союзников Москвы на континенте, передает УНН со ссылкой на ТАСС и Reuters.

лавров второй раз за полгода прибыл с визитом в союзную Южную Африку

Детали

Он должен был встретиться с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандор во время поездки, которую некоторые оппозиционные партии и украинская община осудили как бестактную.

Это второй визит лаврова в Африку за шесть месяцев, и происходит накануне саммита россия-Африка, который был перенесен с прошлого года на июль 2023 года из-за войны в Украине.

Официального публичного комментария по поводу визита от посольства Украины пока не поступало.

Правительство президента Сирила Рамафосы считает Южную Африку нейтральной в войне и выразило желание выступить посредником.

Наледи Пандор неоднократно настаивала на том, что Южную Африку не будут втягивать на чью-то сторону, и критиковала Запад за избирательное осуждение россии, игнорируя другие вопросы.

Контекст

Несмотря на то, что Южная Африка заявила о беспристрастности в отношении войны и воздержалась от голосования по резолюциям Организации Объединенных Наций, она сохранила тесные отношения с россией, которая исторически была другом правящего Африканского национального конгресса, когда он был освободительным движением против правления белого меньшинства.

Южноафриканские военные намерены провести совместные военные учения с россией и Китаем на восточном побережье с 17 по 27 февраля, что может еще больше обострить отношения с Вашингтоном и европейскими странами. Учения совпадают с первой годовщиной вторжения россии в Украину 24 февраля.

На прошлой неделе южноафриканские военные заявили, что военные учения являются «средством укрепления и без того процветающих отношений между Южной Африкой, россией и Китаем».

Российское информационное агентство ТАСС сообщило в понедельник, что в учениях примет участие российский военный корабль, вооруженный гиперзвуковым крылатым оружием нового поколения.

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