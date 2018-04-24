Лавров вбачає у діях та заявах G7 "слизьку русофобію"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вважає, що робота G7, як і її заяви, базується виключно на русофобському підґрунті. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг голови МЗС РФ.
“Що стосується підсумків зустрічі міністрів закордонних справ у Торонто, звичайно, русофобська підґрунтя там очевидне”, — зазначив він.
Міністр констатував, що “з цієї русофобської дуже слизькою лінії пішли і ті країни сімки, які запевняють, що вони не поділяють спроб ізолювати Росію”.
“Будемо терпляче відстоювати свою позицію, почекаємо, поки наші партнери усвідомлюють безвихідність подібної лінії”, — уклав Лавров.
До такої думки міністр дійшов після оприлюдення ряду рішень країнами “Великої сімки”, зокрема, вони розглядають можливість введення нових санкцій проти РФ через ситуацію в Донбасі. Про це йдеться в оприлюдненій в понеділок спільній заяві глав МЗС цих країн і верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні, яку поширило МЗС Канади.