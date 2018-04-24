Лавров видит в действиях и заявлениях G7 "скользкую русофобию"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что работа G7, как и ее заявления, базируется исключительно на русофобской почве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг главы МИД РФ.
“Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская почва там очевидна”, — отметил он.
Министр констатировал, что “с этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны семерки, которые уверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию”.
“Будем терпеливо отстаивать свою позицию, подождем, пока наши партнеры осознают безысходность подобной линии”, — заключил Лавров.
К такому мнению министр пришел после обнародования ряда решений странами “Большой семерки”, в частности, они рассматривают возможность введения новых санкций против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады.