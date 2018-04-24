Лавров видит в действиях и заявлениях G7 "скользкую русофобию"

“Что касается итогов встречи министров иностранных дел в Торонто, конечно, русофобская почва там очевидна”, — отметил он.

Министр констатировал, что “с этой русофобской очень скользкой линии пошли и те страны семерки, которые уверяют, что они не разделяют попыток изолировать Россию”.

“Будем терпеливо отстаивать свою позицию, подождем, пока наши партнеры осознают безысходность подобной линии”, — заключил Лавров.

К такому мнению министр пришел после обнародования ряда решений странами “Большой семерки”, в частности, они рассматривают возможность введения новых санкций против РФ из-за ситуации в Донбассе. Об этом говорится в обнародованном в понедельник совместном заявлении глав МИД этих стран и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, которую распространило МИД Канады.