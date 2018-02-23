Лавров: РФ готова підтримати в Радбезі ООН резолюцію про гуманітарну паузу в Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Росія готова підтримати в Раді Безпеки ООН резолюцію щодо гуманітарної паузи в Сирії, проте в ній немає гарантій, що бойовики будуть цього перемир'я дотримуватися. Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Для того щоб резолюція була дієвою, а ми готові погодити текст, який буде таким, ми пропонуємо формулу, що дозволяє зробити наступ перемир’я реальним і заснованим на гарантіях усіх, хто перебуває всередині Східної Гути і поза Східної Гути”, — сказав глава МЗС.
Він звернув увагу на те, що в РБ ООН зараз “намагаються прийняти резолюцію, що оголошує декларативно негайний наступ гуманітарної паузи мінімум на 30 днів”, однак ніхто не дає гарантій, що “бойовики будуть дотримуватися цієї гуманітарної паузи, що вони не продовжать обстрілювати житлові квартали Дамаска”.
Як повідомляв УНН, Росія зірвала голосування в РБ ООН про перемир’я в Сирії.