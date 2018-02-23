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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60877 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73647 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76522 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106629 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100213 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Лавров: РФ готова поддержать в Совбезе ООН резолюцию по гуманитарной паузе Сирии

Лавров: РФ готова поддержать в Совбезе ООН резолюцию по гуманитарной паузе Сирии

Киев  •  УНН

 • 6807 просмотра

КИЕВ. 23 февраля. УНН. Россия готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Для того, чтобы резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находятся внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты”, — сказал глава МИД.

Он обратил внимание на то, что в СБ ООН сейчас “пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней”, однако никто не дает гарантий, что “боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска”.

Как сообщал УНН, Россия сорвала голосования в СБ ООН о перемирии в Сирии.

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