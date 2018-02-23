Лавров: РФ готова поддержать в Совбезе ООН резолюцию по гуманитарной паузе Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Россия готова поддержать в Совете Безопасности ООН резолюцию по гуманитарной паузе в Сирии, однако в ней нет гарантий, что боевики будут это перемирие соблюдать. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Для того, чтобы резолюция была действенной, а мы готовы согласовать текст, который будет таковым, мы предлагаем формулу, позволяющую сделать наступление перемирия реальным и основанным на гарантиях всех, кто находятся внутри Восточной Гуты и вне Восточной Гуты”, — сказал глава МИД.
Он обратил внимание на то, что в СБ ООН сейчас “пытаются принять резолюцию, объявляющую декларативно немедленное наступление гуманитарной паузы минимум на 30 дней”, однако никто не дает гарантий, что “боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу, что они не продолжат обстреливать жилые кварталы Дамаска”.
Как сообщал УНН, Россия сорвала голосования в СБ ООН о перемирии в Сирии.